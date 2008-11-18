Яценюк: зараз пішла велика політична інтрига

На сьогодні жоден із кандидатів на посаду голови Верховної Ради не має шансів бути обраним.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив колишній голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК в інтерв’ю журналістам.

Зокрема, на запитання, у кого найбільше шансів із кандидатів на посаду голови ВР, він відповів: «Шансів в усіх мало, як і голосів».

В той же час, додав екс-спікер, «це так, як студенти – в останню ніч будуть домовлятися задля того, щоб парламент залишався парламентом не тільки за назвою».

За словами А.ЯЦЕНЮКА, всі кандидатури на посаду голови ВР, які називаються, є достойними.

Він зазначив, що «зараз пішла велика політична інтрига і великий політичний торг». «Як завжди торгуються за владу, торгуються за контроль над державою, а не торгуються за те, щоб державу витягнути з ями», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він підкреслив, що вся відповідальність, зокрема і за ситуацію в парламенті, лежить на тих, хто голосував за відставку його з посади голови ВР.

Відповідаючи на запитання журналістів, за яких умов він може погодитися на висунення своєї кандидатури на посаду голови ВР, А.ЯЦЕНЮК відповів: «Та вже ні за яких умов». При цьому пожартував: «Я країні не потрібен» (очевидно, йдеться про лозунг, з яким Блок Литвина йшов на минулих парламентських виборах: «Країні потрібен Литвин» - УНІАН).