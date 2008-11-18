БЮТ відкриває карти і висуває умови

Фракція БЮТ готова підтримати кандидатуру Володимира ЛИТВИНА або будь-яку кандидатуру від НУ-НС на посаду голови Верховної Ради за умови відновлення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

“Фракція БЮТ готова голосувати за будь-яку кандидатуру, яку підтримає НУ-НС, але умова – повернення до коаліції», - підкреслив він.

І.КИРИЛЕНКО додав, що БЮТ готова була голосувати і за кандидатуру В’ячеслава КИРИЛЕНКА на посаду голови ВР, але той на засіданні фракції НУ-НС зняв свою кандидатуру.

Лідер фракції БЮТ також зазначив, що фракція БЮТ проголосує за кандидатуру Володимира ЛИТВИНА на посаду голови ВР за умови створення коаліції за участю БЮТ, НУ-НС та Блоку Литвина. Разом з тим у випадку, якщо така коаліція не буде створена, то Блок Литвина має взяти «публічні зобов’язання» щодо співпраці з урядом та з Президентом України, зокрема, щодо підтримки урядових законопроектів, сказав І.КИРИЛЕНКО.

Він підкреслив, що на Погоджувальній раді лідерів фракцій В.ЛИТВИН сказав, що зніме свою кандидатуру на посаду голови ВР, якщо це питання буде сьогодні порушено, оскільки немає голосів на його підтримку.

І.КИРИЛЕНКО наголосив, що фракція БЮТ не пропонувала своїх кандидатур на цю посаду, оскільки для неї важливе відновлення роботи демократичної коаліції або у складі БЮТ та НУ-НС, або у складі трьох – тобто за участю і Блоку Литвина.