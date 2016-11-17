"Народний фронт" обіцяє підтримати зняття недоторканності з Новинського

Про це заявив керівник фракції Максим Бурбак в інтерв'ю журналістам, передає прес-служба "НФ".

"Хочу наголосити, що фракція "Народного фронту" була учасником Революції Гідності. Ми відстоювали інтереси України і боролись за перемогу, і тому для нас принциповим є питання, щоб усі злочинці з банди Януковича були притягнені до відповідальності. І тому ми будемо підтримувати подання в сесійній залі щодо позбавлення Новинського недоторканності", - підкреслив Бурбак.

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Він відзначив, що наразі Регламентний комітет очікує від Генеральної прокуратури на додаткову інформацію щодо народного депутата.

"Регламентний комітет, де є представники різних фракцій, одноголосно прийняв рішення щодо звернення до Генеральної прокуратури з питанням надання додаткової інформації. Є інформація щодо інших злочинів, зокрема економічних, вчинених Новинським. Думаю, що Генпрокуратура має оперативно надати цю інформацію. Впевнений, що Регламентний комітет зможе оперативно зібратися і прийняти рішення", - підкреслив керівник фракції.