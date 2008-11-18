Єхануров каже, що проведе роботу з Пинзеником

Міністерство оборони України відстоюватиме попередній бюджетний запит на 2009 рік, не зважаючи на фінансову кризу.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ сьогодні на прес-конференції.

Він пояснив, що у зв’язку із переглядом урядового проекту державного бюджету на 2009 рік, Міноборони буде важко відстояти раніше заплановані бюджетні запити.

У даний час, наголосив Ю.ЄХАНУРОВ, військове відомство проводитиме в уряді відповідну роботу, особливо з Міністерством фінансів, щоб забезпечити необхідні на наступний рік кошти для потреб Збройних Сил України.

«На жаль, але у зв’язку із фінансовою кризою, наступного року ми очікуємо бюджет у розмірі, меншому за 2,5 млрд. доларів, що не дасть можливість перейти на професійну армію та здійснити серйозні замовлення в оборонно-промисловому комплексі. Це є проблема, і ми будемо її вирішувати», - підсумував Ю.ЄХАНУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав уряд відкликати проект державного бюджету на 2009 рік з Верховної Ради і почати підготовку іншого проекту бюджету.

12 листопада прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд відкликає з парламенту проект держбюджету на 2009 рік.

Згідно з цим проектом бюджету, на потреби Міноборони було заплановано виділити 17,4 млрд. грн. Натомість, запит військового відомства, який підтримала РНБО, становить 32,4 млрд. грн.