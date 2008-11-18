Ющенко доручив Тимошенко допомогти Ефіопії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив уряду надати гуманітарну допомогу Федеративній Демократичній Республіці Ефіопія.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті Глави держави.

Рішення було прийнято зважаючи на критичну ситуацію, що склалася у Федеративній Демократичній Республіці Ефіопія через важкі погодні умови

Як повідомлялося, у вересні Всесвітня продовольча програма ООН закликала світову спільноту виділити 460 млн. доларів, щоб нагодувати 9,6 млн. людей, постраждалих від засухи і високих цін на продовольство в Ефіопії.