Тимошенко знайшла в кризі і хороше

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що для скорочення негативного впливу світової фінансової кризи на сферу житлово-комунального господарства й прискорення процесу його реформування необхідно активізувати роботу з пошуку інвесторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в ході наради з керівниками підприємств галузі, мерами найбільших міст, представниками профспілок і членами Кабміну, присвяченої обговоренню проблемних питань галузі.

“Треба знайти тих інвесторів, які добре знають тематику, є визнаними фахівцями, мають досвід і які прийдуть в Україну з довгостроковими вкладеннями під гарантії уряду”, – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що світова фінансова криза може стати стимулом для прискорення реформування житлово-комунального господарства.

Ю.ТИМОШЕНКО також підкреслила, що на сьогоднішній нараді планується виробити низку заходів для мінімізації впливу світової фінансової кризи на галузь ЖКГ.