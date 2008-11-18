Ющенко дав інтерв'ю п'ятьом провідним виданням Європи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав інтерв`ю провідним європейським виданням.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, інтерв`ю з главою держави, яке відбулося у форматі «розмова за круглим столом», провели журналісти п`яти провідних європейських газет: «Таймс» (Велика Британія), «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» (Німеччина), «Лє Монд» (Франція), «Ель Паїс» (Іспанія), «Дзеннік» (Польща).

Серед головних тем, про які йшлося під час інтерв`ю, - внутрішньополітична й економічна ситуація в Україні, Голодомор 1932-1933 років.

В.ЮЩЕНКО, говорячи про економіку країни, констатував, що вона зазнає негативних наслідків світової кризи. Водночас, вважає глава держави, значною мірою підґрунтя для швидкого розгортання кризи в Україні заклала занадто недалекоглядна соціальна політика на початку цього року. «Основну проблему внутрішньої частини кризи сформувала занадто популістська соціальна політика уряду», - сказав він, додавши, що це і спричинило зростання інфляції в країні. У цій ситуації уряд, на думку Президента, мав би переглянути свою бюджетну політику. «Але уряд не знайшов мужності для цього», - зазначив Президент.

Він також наголосив, що особливо чутливими до цієї кризи виявилися українські експортно-орієнтовані сектори економіки: «Перший удар отримала металургія».

У цій ситуації, вважає В.ЮЩЕНКО, економічну політику цієї галузі слід змінити. «Нам треба відтворити більш високе внутрішнє споживання. Зараз ми цим займаємося», - зазначив глава держави. При цьому він висловив переконання, що Національний банк України разом з Міністерством фінансів «дадуть змогу металургії отримати ряд преференцій, які допоможуть обслуговувати фінансові зобов`язання, які є в цієї галузі перед міжнародними корпораціями».