Шевченка і Каладзе допитають у справі про отруєння Ющенка

Колишній гравець збірної України з футболу Андрій Гусін дав покази у кримінальній справі про отруєння кандидата в президенти Віктора Ющенка. Крім того, слідчі запросили в Генпрокуратуру ще двох відомих футболістів – Андрія Шевченка і Каху Каладзе, повідомляє " Коммерсантъ-Україна ". Всіх трьох пов`язують дружні відносини з Тамазом Цинцабадзе, який проходить у цій справі як свідок.

– Так, такий факт (дачі свідчень у справі) дійсно був, - підтвердив Ъ Андрій Гусін, проте відмовився уточнити, чим викликаний до нього інтерес слідства, пославшись на те, що давав підписку про нерозголошення.– Безглуздо, звичайно, все це, але що я можу зробити? Мені сказали прийти – я й прийшов. Зрозуміло, що я не бачу в цьому ні логіки, ні зв`язку... Взагалі кудись не туди вони заїхали, - сказав пан Гусін.

За інформацією видання, крім того, що футболісти, які зацікавили слідство, свого часу грали у ФК "Динамо" (Київ), всіх трьох об`єднує знайомство з Тамазом Цинцабадзе (Томасом) – власником столичного автосалону з продажу машин преміум-класу і одним з учасників вечері на дачі колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка 5 вересня 2004 року, під час якої, згідно з головною версією слідства, і був отруєний Віктор Ющенко.