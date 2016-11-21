Російський авторитарний режим "замочив" демократію у сортирі – Порошенко
11:55, 21 листопада 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко вважає, що російський авторитарний режим "замочив в сортирі" демократію у власній країні та користається її інструментами за межами РФ.
Петро Порошенко / REUTERS
Про це сказав президент, виступаючи з нагоди третьої річниці початку Євромайдану.
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"…російський авторитарний режим, який замочив в сортирі демократію у власній країні, залюбки користується її інструментами для досягнення власних цілей за межами Російської Федерації", - наголосив він.
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