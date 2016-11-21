Ціна протестів у центрі Києва: журналісти дізналися, хто влаштовує мітинги й скільки це коштує (відео)
Через три роки після Революції гідності на Майдані знову можна почути гасла, побачити мітингувальників і поліцію.
Ось тільки тепер за це можна непогано заробити.
Організатори подібних акцій старанно ховаються, але журналістам вдалося дізнатися імена спонсорів "третього Майдану" й виявити цілу корпорацію виробників "революцій під ключ".
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"Оплата таких послуг коливається від 80 до 130 гривень", - йдеться в сюжеті.
Також зазначається, що організатор має кількох модераторів, кожен з яких керує групою з 10 осіб.
Але це - лише вершина айсберга, адже журналісти знайшли організатора масових протестів у Києві, який пообіцяв зібрати людей на мітинг.
Організатор розповіла, що поліції потрібно заплатити 2 тис., 1,5 тис. - КМДА, а їй самій - 100 доларів.
"У середньому виходить 50-60 тисяч гривень у день, залежно від кількості годин", - заявила організатор.
Нагадаємо, у Києві кілька днів під Національним банком проходив мітинг з вимогою звільнити голову установи Валерію Гонтареву.
Посилені заходи безпеки в центрі Києва триватимуть до 22 листопада.