Ціна протестів у центрі Києва: журналісти дізналися, хто влаштовує мітинги й скільки це коштує (відео)

Ось тільки тепер за це можна непогано заробити.

Організатори подібних акцій старанно ховаються, але журналістам вдалося дізнатися імена спонсорів "третього Майдану" й виявити цілу корпорацію виробників "революцій під ключ".

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"Оплата таких послуг коливається від 80 до 130 гривень", - йдеться в сюжеті.

Також зазначається, що організатор має кількох модераторів, кожен з яких керує групою з 10 осіб.

Але це - лише вершина айсберга, адже журналісти знайшли організатора масових протестів у Києві, який пообіцяв зібрати людей на мітинг.

Організатор розповіла, що поліції потрібно заплатити 2 тис., 1,5 тис. - КМДА, а їй самій - 100 доларів.

"У середньому виходить 50-60 тисяч гривень у день, залежно від кількості годин", - заявила організатор.

Нагадаємо, у Києві кілька днів під Національним банком проходив мітинг з вимогою звільнити голову установи Валерію Гонтареву.

Посилені заходи безпеки в центрі Києва триватимуть до 22 листопада.