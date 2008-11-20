Табачник відрізав би Рудьковському голову
13:13, 20 листопада 2008Політика
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Нардеп з Партії регіонів Ян Табачник в інтерв`ю парламентським журналістам прокоментував скандал між екс-міністром транспорту і зв`язку Миколою Рудьковським і регіоналом Нестором Шуфричем. Про це повідомляє ForUm. «Я б йому (Рудьковському – ред.) відрізав не тільки руку, якою він написав заяву, але і голову, якою він думав. Він просто негідник і нікчема. Так не роблять по відношенню до тих людей, які тебе рятували, які до тебе віднеслися по-людськи. Я знаю, що Шуфрич чесна людина, чого я не можу сказати про Рудьковського», - зокрема, відзначив нардеп.
Табачник не вважає заяву Рудьковського піаром.
«Я думаю, що це ще раз доводить, який рівень моралі у наших політиків», - підсумував Табачник.
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