Янукович заспокоїв Москву: грядуть зміни на її користь

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що участь України в південноосетинському конфлікті значно зіпсувала російсько-українські відносини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на X з`їзді російської політичної партії «Єдина Росія» сьогодні в Москві.

«На мій погляд, події, які відбулися у зв`язку з військовим конфліктом у Південній Осетії, значно зіпсували відносини України і Росії», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він упевнений, що українська влада, а саме Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступили на одній із сторін конфлікту, що є неприйнятним для України. «Це один з головних чинників, які впливають на відносини України з Росією», - впевнений лідер Партії регіонів.

У той же час В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання в тому, що відносини між обома країнами в перспективі покращають, «щойно в Україні відбудуться політичні зміни, а те, що зміни будуть, у мене немає сумнівів».