На наступному засіданні контактної групи планується заслухати Медведчука про звільнення заручників - Оліфер
18:59, 23 листопада 2016Політика
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На наступному засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі планується заслухати інформацію Віктора Медведчука і представників терористів про звільнення незаконно утримуваних осіб.
Медведчук і представники ОРДЛО мають представити інформацію про звільнення незаконно утримуваних осіб / Фото УНІАН
Про це у Facebook повідомила прес-секретар екс-президента України, представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
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«Тристороння контактна група ухвалила рішення про те, щоб на наступній зустрічі в Мінську заслухати Віктора Медведчука і представників ОРДЛО про звільнення незаконно утримуваних осіб», - написала Оліфер.
Як повідомляв УНІАН, 21 листопада представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила, що в заручниках у бойовиків на Донбасі залишаються 109 українців, серед яких як військові, так і цивільні.
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