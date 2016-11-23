На наступному засіданні контактної групи планується заслухати Медведчука про звільнення заручників - Оліфер

Про це у Facebook повідомила прес-секретар екс-президента України, представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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«Тристороння контактна група ухвалила рішення про те, щоб на наступній зустрічі в Мінську заслухати Віктора Медведчука і представників ОРДЛО про звільнення незаконно утримуваних осіб», - написала Оліфер.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила, що в заручниках у бойовиків на Донбасі залишаються 109 українців, серед яких як військові, так і цивільні.