У Мінську досягнута домовленість про відкриття КПВВ у Золотому до 10 грудня - Оліфер

Про це повідомила прес-секретар екс-президента, представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook за підсумками засідання в Мінську.

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«Під час засідання Тристоронньої контактної групи досягнута попередня домовленість про відкриття цього пункту пропуску до 10 грудня. Українська сторона готова до роботи даного КПВВ ще з березня 2016 року»,- написала Оліфер.

Вона зазначила, що представники ОРДЛО блокують роботу КПВВ у Золотому.

«Суворо дотримуючись взятих на себе зобов'язань, сьогодні вранці Україна була повністю готова до запуску роботи КПВВ у Золотому. Однак представники ОРЛО продовжують блокувати його роботу», - відзначила Оліфер.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні окупанти вкотре зірвали відкриття КПВВ «Золоте».