Окупанти знову зірвали відкриття КПВВ "Золоте": пункт пропуску з боку бойовиків не готовий

Сьогодні на Луганщині повинен був відкритись КПВВ "Золоте" згідно з домовленостями з безпеки у рамках Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі на початку листопада було прийнято рішення щодо відкриття КПВВ «Золоте», нагадали у Департаменті масових комунікацій Луганської облдержадміністрації.

Втім сьогодні, коли на КПВВ прибули заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко, представники правоохоронних структур, прикордонної служби, оперативно-тактичного угруповання «Луганськ», ДСНС, місцевих органів влади та жителі області, виявилось, що пункт пропуску з боку бойовиків не готовий.

«Однак, виявилося, що протилежна сторона взагалі нічого не зробила для відкриття пункту пропуску. З того боку він для роботи абсолютно не готовий», - зазначили у департаменті.

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Разом з тим в ОДА зазначили, «обласною владою було вжито всіх заходів для гарантування безпеки жителям регіону під час пішого проходження або проїзду автотранспортом, створено максимум комфортних умов для бажаючих перетнути лінію розмежування у зазначеному напрямку».

Нагадується, що пункт пропуску щодня можуть перетинати 2 тис. автомобілів та 5 тис. осіб. Для безперебійної роботи пропускної системи з боку контрольованої українською владою території створені та готові до використання 12 смуг для руху (6 на в’їзд та 6 на виїзд), 8 пішохідних коридорів (4 на вхід та 4 на вихід) та одна окрема полоса для вантажівок міжнародних гуманітарних місій.

На цей час у Луганській області діє лише пішохідний КПВВ «Станиця Луганська». Тому «Золоте» мало стати другим на Луганщині з передбаченим автомобільним рухом.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що на засіданні групи «було доручено СММ ОБСЄ спільно з СЦКК, українською стороною і представниками ОРЛО вирішити всі питання безпеки, пов'язані з відкриттям КПВВ у Золотому, і відкрити пункт пропуску до наступної зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську 23 листопада».

Довідка УНІАН. КПВВ «Золоте» було відкрито 31 березня 2016 р., але він пропрацював лише кілька годин. Така ситуація склалася у зв'язку з постійними обстрілами окупантами цього напрямку і відмовою бойовиків здійснювати зі свого боку пропуск людей і транспорту.