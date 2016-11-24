Під час саміту Україна-ЄС обговорять санкції проти РФ та Мінський процес - Геращенко

Про це сказала журналістам перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко в кулуарах саміту Україна-ЄС у Брюсселі, трансляцію виступу вів телеканал «112 Україна».

«Серед питань, які будуть обговорюватися, це і продовження санкцій проти РФ як країни-агресора, яка не виконала жодного пункту Мінських угод, і, звичайно, частину зустрічей усіх буде присвячено взагалі Мінському процесу, «нормандському формату», - зауважила вона.

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Як повідомляв УНІАН, у Брюсселі сьогодні пройде 18-й саміт Україна-ЄС, який є першим після того, як тимчасово з 1 січня поточного року розпочала діяти поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі. В рамках заходу, зокрема, буде обговорюватися процес українських реформ та виконання Угоди про асоціацію. Предметом обговорення також стане ситуація на сході України та виконання Мінських домовленостей.

Для участі у саміті Україна-ЄС вже прибув президент України Петро Порошенко. Перед початком саміту він проводить переговори з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером та президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцом.

Останній саміт Україна-ЄС пройшов 30 квітня 2015 року у Києві.