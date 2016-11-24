Порошенко розповів про "стилістичні" розбіжності в структурах ЄС, які перешкоджають "безвізу" для України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної прес-конференції з керівництвом ЄС сьогодні у Брюсселі.

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"Я дуже щасливий сьогодні почути передбачення президента Юнкера про те, що він є оптимістом і це (прийняття рішення про запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для України – УНІАН) можливе до кінця поточного року", - заявив він.

"Розбіжності, які були на сьогоднішній день задекларовані, вони ж суто стилістичні, і я після сьогоднішньої зустрічі залишаюся оптимістом і ще раз наголошую, що 45-мільйонний український народ зробив величезні реформи, імплементував усі 144 пункти Плану дій щодо безвізового режиму і на сьогоднішній день отримав чіткі запевнення, що рішення про надання Україні безвізового режиму буде одразу ж після врегулювання цих стилістичних міжінституційних переговорів", - додав президент.

Разом з тим, Порошенко закликає Європейський Союз своєчасно виконати взяті на себе зобов’язання щодо надання Україні безвізового режиму.

«Скасування візового режиму з ЄС стане падінням ще одного бар’єру в нашому єдиному цивілізаційному просторі. Впровадження безвізового режиму знаменує подальше зближення України та ЄС», - зауважив глава держави.

«Україна до 24 листопада виконала усі зобов’язання. Під час сьогоднішнього саміту Україні не було задано жодного питання, Україна чітко і в повному обсязі виконала усі взяті на себе зобов’язання, і це перший саміт, коли не Україні ставлять питання, а ми, українська делегація, ставимо питання нашим партнерам з ЄС з проханням своєчасно виконати взяті на себе зобов’язання», - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія запропонувала Європарламенту і Раді ЄС скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією в грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна виконала всі критерії в рамках плану дій з візової лібералізації.

17 листопада Європейський Союз на рівні Комітету постійних представників країн - членів ЄС (COREPER) схвалив позицію Ради ЄС на міжінституційні переговори щодо безвізового режиму для України, погодившись з пропозицією Європейської комісії надати такий режим.

Остаточне рішення має бути затверджене Європейським парламентом та Радою ЄС після проведення міжінституційних переговорів.

Раніше президент Порошенко висловлював сподівання, що Україна отримає рішення про скасування віз до саміту Україна-ЄС 24 листопада.

Водночас у ЄС заявили, що запровадження безвізового режиму між ЄС і Україною можливе після затвердження в Євросоюзі механізму його призупинення.