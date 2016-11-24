Угорщина наполягає на скасуванні віз для українців і хоче бачити Україну членом ЄС - прем’єр Орбан

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, який перебуває сьогодні з офіційним візитом в Угорщині, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Зокрема, Орбан запевнив у підтримці Угорщиною суверенітету України. "Найважливішим питанням ми вважаємо суверенітет України. Обов'язково глибоко поважаємо її і готові надавати усіляку допомогу Україні для забезпечення її суверенітету", - наголосив він.

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Орбан зауважив, що після Революції гідності Україна поставила мету стати частиною Західного світу. "Вона наближається і займає належне їй місце у сім'ї європейських народів. Я хотів би однозначно висловити, що Угорщина підтримує членство України у Європейському Союзі, хоча це питання не є на порядку денному", - наголосив прем’єр-міністр Угорщини.

"Ми будемо підніматися по цих сходах, і ми думаємо про таку Європу, де Україна буде повноправним членом", - підкреслив він.

За його словами, деякі європейські країни блокують важливі для України питання запровадження безвізового режиму та завершення ратифікації Угоди про асоціацію.

У цьому контексті прем’єр Угорщини запевнив у відданості країн «Вишеградської четвірки», що "тримають в Європі бік України".

"Україна і український народ, забезпечення йому безвізового режиму є дуже важливим для Угорщини. Можемо говорити про економічні та інші аргументи, але не можна ставити під сумнів те, що Україна, яка пройшла через важкі роки, виконала усі обіцянки, тому Європа повинна забезпечити безвізовий режим", - наголосив Орбан.

Своєю чергою Гройсман подякував за звернення Державних зборів Угорщини до нідерландських депутатів із закликом ухвалити позитивне рішення в справі ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Як повідомляв УНІАН, раніше Орбан повідомив про рішення скасувати для українців плату за національні візи до Угорщини.