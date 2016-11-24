Угорщина планує скасувати для українців плату за національні візи - Гройсман

Про це у Twitter написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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"Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан щойно повідомив про рішення відмінити для українців плату за національні візи до Угорщини. Вітаю!" - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Гройсман перебуває з офіційним візитом в Угорщині, в рамках якого заплановані його зустрічі з керівництвом країни. Також очікується, що Гройсман відкриє Українсько-угорський бізнес-форум.