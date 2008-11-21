Банкіри говорили з Ющенком, як продавати заставне майно без проблем

Керівники найбільших комерційних банків, представники Національного банку і Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорили питання спрощення процедури реалізації заставного майна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК.

Відповідаючи на питання, чи обговорювалася на засіданні можливість досудової реалізації заставного майна, він сказав: «Перш за все йдеться про спрощену процедуру реалізації. В одному випадку йдеться про автомобілі, в іншому – про іпотеку».

Народний депутат, член Ради Національного банку України Василь ГОРБАЛЬ підтвердив журналістам, що на нараді, в якій також брали участь представники Мінюсту, МВС і Митної служби, йшлося про дії, спрямовані на мінімізацію негативних наслідків неплатежів за кредитами для банківської системи. За його словами, проект рішення, можливо, буде готовий вже наступного тижня.

«У період, коли ми законодавчо не можемо всі речі врегулювати, певні речі регулюватимуться рішенням Ради національної безпеки і оборони», – сказав В.ГОРБАЛЬ.