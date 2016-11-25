У Святошинському райсуді аншлаг: понад 100 журналістів зібралися на допит Януковича (фото)

12:40, 25 листопада 2016
Політика
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У приміщенні Святошинського районного суду Києва зібралися вже більш як 100 журналістів в очікуванні допиту екс-президента Віктора Януковича в режимі відеозв’язку.

Журналісти зібралися на допит Януковича / twitter.com/PolianskaRS

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент у фойє суду перебувають понад 100 журналістів, десятки телекамер, представники іноземних ЗМІ.

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З огляду на велику кількість журналістів було прийнято рішення, що в залі засідань фотокореспондентам і телеоператорам дозволять зняти загальні плани, після чого всі перейдуть у приміщення, де дивитимуться трансляцію.

Засідання суду має розпочатися о 13.00.

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