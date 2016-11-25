На відеодопиті Януковича у Святошинському райсуді не буде жодного російського журналіста - СБУ не допустила

Як повідомила журналістам голова прес-служби Державної судової адміністрації Ольга Какаузіна, їхню акредитацію заборонила Служба безпеки України.

«Ми не акредитовували російських журналістів. Ми працювали із Службою безпеки, і вони нам не дозволили акредитацію російських журналістів на сьогоднішнє засідання», - сказала вона.

Також Какаузіна додала, що підставою для такого рішення є Постанова Верховної Ради “Про тимчасове припинення акредитації журналістів та представників деяких ЗМІ Російської Федерації при органах державної влади України” від 12 лютого 2015 року № 185-VІІІ.

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Як повідомляв УНІАН, у приміщенні Святошинського райсуду Києва зібралися вже більш як 100 журналістів в очікуванні допиту Януковича. Засідання суду має розпочатися о 13.00.

Довідка УНІАН. Генпрокуратура у 2014 році передала до суду кримінальне провадження проти екс-«беркутівців» Сергія Зінченка та Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-«беркутівців» - Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується вчинення теракту, перевищення службових обов'язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину. Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднані в одне.

У травні цього року суд вирішив допитати у режимі відеозв'язку Януковича як свідка у цій справі.

Початок допиту Януковича заплановано на сьогодні, 25 листопада, на 13.00 за київським часом.