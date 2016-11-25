На Банковій озвучили три принципових українських "ні" під час саміту Україна-ЄС

Про це повідомив заступник глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв під час брифінгу у Києві, повідомляє 5.ua.

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"Ми домовилися у тому, що ЄС буде продовжувати підтримувати і надавати солідарну підтримку Україні у відновленні суверенітету та територіальної цілісності і було підтримано мирні кроки Президента України з імплементації Мінська і з відновлення миру на Донбасі. Звичайно, кримське питання також було у центрі уваги. Ми дуже вдячні за непорушну позицію ЄС у кримському питанні. Після дискусій у нас зросла впевненість і зросли шанси, що санкції проти Росії можуть бути продовжені найближчим часом. Ми сподіваємося на відповідне рішення вже у грудні цього року", - зазначив Єлісєєв.

"Ми знайшли спільні точки зору щодо прискорення ратифікації угоди про асоціацію. І у цьому зв’язку ЄС підтримав принциповий підхід української сторони, який полягає у "трьох ні". "Ні" будь-яким новим переговорам, "ні" зміні тексту угоди, "ні" новим ратифікаціям з боку 27 країн. Всі погодилися, що цей процес якомога швидше потрібно завершувати. Нас запевнили, що під час саміту Європейського союзу Президент Туск поставить питання про прискорення ратифікації голландським парламентом", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко стверджує, що на саміті Україна – ЄС в четвер українській делегації не було поставлено жодного запитання щодо виконання зобов'язань для скасування віз.