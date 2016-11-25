Адвокат Януковича просить Луценка порушити справу через зрив засідання по справі екс-"беркутівців"

Про це Сердюк сказав журналістам у Ростові-на-Дону після перенесення судового засідання, на якому Святошинський райсуд Києва мав допитати Януковича у режимі відеконференції.

«Ми за результатами сьогоднішнього засідання побачили прямі факти перешкоджання правосуддю в Україні. Було прийнято, як відомо, рішення суду, обов'язкове для всіх, про необхідність проведення допиту. Вже вчора почала поширюватися інформація про можливе блокування Київського слідчого ізолятора з метою зриву сьогоднішнього засідання», - сказав Сердюк.

За його словами, «не було вжито з боку поліції жодних необхідних юридичних дій, спрямованих на забезпечення доставки підсудних до суду».

«У даній ситуації я вбачаю в діях поліції склад злочину, передбаченого статтею 367 Кримінального кодексу - це службова недбалість. Також вбачаю склад злочину в діях осіб, які блокували доправлення екс-співробітників «Беркута», - 374 стаття Кримінального кодексу України, а саме порушення права людини на захист», - сказав адвокат.

Сердюк звернувся до генерального прокурора з вимогою негайного внести цю інформацію в Єдиний реєстр досудових розслідувань, відкрити кримінальні провадження за цими двома фактами і забезпечити негайне розслідування.

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Як повідомляв УНІАН, у травні цього року суд у справі п'ятьох екс-«беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року, вирішив допитати в режимі відеозв'язку Януковича як свідка у цій справі.

Сьогодні Янукович у Ростовському суді вийшов на відеозв'язок із Святошинським райсудом, проте активісти заблокували виїзд з Лук'янівського СІЗО, і обвинувачуваних не змогли доправити до суду.

Судове засідання було перенесено на 28 листопада на 13.00 за київським часом.

Янукович заявив про готовність з'явитися на допит у режимі відеозв'язку 28 листопада.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що правоохоронні органи забезпечать доставку п‘яти підсудних колишніх «беркутівців» в Святошинський райсуд на відеодопит Януковича, у разі технічної можливості, але не вступатимуть у силовий конфлікт з активістами біля СІЗО.