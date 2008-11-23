Росія не може довести документально, що Голодомору не було - експерт

Заступник голови Українського інституту національної пам’яті, професор Владислав ВЕРСТЮК вважає, що в Росії немає фахівців, які б науково досліджували тему Голодомору, а тому там не можуть документально довести, що його не було.

Про це він заявив 22. листопада у програмі «Дійова особа» - спільному проекті Радіо Свобода і «Нашого радіо»:

«Фактично в Росії існує єдина книжка Віктора КОНДРАШИНА «Трагедія російського села» і декілька кандидатських дисертацій про окремі регіони. А українськими архівістами було знайдено понад 200 тисяч документів, які висвітлюють голод. Нічого подібного Росія нам не може протиставити», - запевняє професор.

За його словами, в 1933 році Україна випереджала на 10% за темпами росту колективізації решту Радянського Союзу і була колективізована на 70% (на той час найбільший показник). «Тому можна спростувати версію про те, що голодомор був спробою Сталіна розправитись виключно з селянством, яке не хотіло йти в колгоспи», - зауважив В.ВЕРСТЮК

На думку українського вченого, проблема Голодомору на сьогодні - це «велика ідеологічна битва за те, чи буде формуватися нова українська ідентичність, яка буде прив’язана до суверенітету української держави, певних культурних та ментальних традицій; чи й далі буде відтворюватись «український совок», тобто українці будуть й далі «радянськими людьми».

«І до цього багато зусиль докладає Росія», - переконаний В.ВЕРСТЮК.

«Голодомор – скерована політика на винищення українського народу і спосіб масового упокорення українців, який виявився дуже ефективним. Та й іншого способу в Сталіна не було», - підсумував професор.