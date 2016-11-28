У МЗС відреагували на продовження терміну арешту Сущенка

Про це речник МЗС Мар'яна Беца повідомила у Twitter.

"Політично вмотивована справа. Черговий заручник агресії РФ. Висловлюємо протест і вимагаємо звільнення Р.Сущенка", - написала Беца.

Як повідомляв УНІАН, Лефортовський райсуд Москви сьогодні продовжив арешт незаконно утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенка до 30 січня 2017 року.

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ФСБ РФ 30 вересня затримала кореспондента "Укрінформу" Сущенка у Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які є державною таємницею".

Кримінальну справу порушили за статтею "шпигунство". Лефортовський райсуд тоді прийняв рішення заарештувати журналіста до 30 листопада.