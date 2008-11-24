Тарасюк вважає, що новий спікер ВР в сценарій Банкової не входить

Народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, лідер Народного руху України Борис ТАРАСЮК вважає, що Секретаріат Президента не хоче обрання нового голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.ТАРАСЮК заявив учора на прес-конференції у Вінниці.

"На Банковій потрібна Верховна Рада, яка не продукує закони, яка не може приймати рішення. Я думаю, що у сценарій Секретаріату Президента не входить обрання нового голови Верховної Ради", - сказав він.

На думку Б.ТАРАСЮКА, “за планом Секретаріату - треба повністю розтоптати парламентаризм в Україні, зробити Верховну Раду не дієздатною і на цьому тлі єдиним діючим інститутом влади виступає інститут президентства".

"Фактично зняття голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА було складовою плану недопущення дієздатності парламенту. Оскільки тільки голова парламенту має право підписувати прийняті закони. Які б рішення не приймала Верховна Рада, ці рішення без підпису голови не дійсні", - зазначив він.

Б.ТАРАСЮК також висловив переконання, що позачергові парламентські вибори не потрібні взагалі. "Потрібно повернутися до ідеї відновлення демократичної коаліції у складі трьох фракції БЮТ, НУ-НС і Блок Литвина", - сказав він.

"Буде великою помилкою проведення виборів принаймні у першій половині наступного року. Тому що перша половина наступного року буде найважчою з точки зору наслідків фінансово-економічної кризи для української економіки і громадян", - зазначив лідер НРУ.