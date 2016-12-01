Путін виступає проти участі США у переговорах щодо Донбасу – Кучма

Як передає кореспондент УНІАН, про це представник України у Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, екс-президент Леонід Кучма заявив під час першого Балтійсько-Чорноморського форуму «Через діалог до довіри» в Києві.

«Звичайно, в Україні за останній час дуже багато критичних зауважень щодо «нормандського формату» вирішення найважчої проблеми України - це проблеми війни і миру», - заявив він.

«А хтось може запропонувати інший формат? Я вам скажу, невже ви думаєте, що Порошенко, коли розглядав питання підписання Мінських угод, не хотів, щоб там брали участь США, Англія, та, може, навіть Китай, який підписував Будапештський меморандум? Але треба було згоду всіх сторін, у яких не було бажання цим займатися, такою проблемою», - додав Кучма.

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«Треба було спитати у Володимира Путіна, а чи згоден він, щоб брали участь США, я вам заздалегідь скажу - ні. Тому вибирали з того, що можна було створити. Спочатку був «Женевський формат», а потім американці зникли звідти з цієї самої причини ..., і з'явився «Нормандський формат», - зазначив екс-президент.

«Я думаю, головне досягнення - це те, що ми припинили війну. Всім відомі дані ООН, - 10 тисяч загиблих (за час конфлікту), це в ООН сказали, а я думаю, що цифри зовсім інші», - підкреслив Кучма.