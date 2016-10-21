Заяви Путіна щодо "нормандського формату" були фарсом - Єлісєєв

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, передає ТСН.

"Сам факт проведення зустрічі - це вже позитивна подія. Вона показала, що усі заяви президента Росії Володимира Путіна, які він робив у серпні про те, що ніколи не візьме участі у цих переговорах, були лише фарсом. Насправді він взяв участь у цих переговорах, і це вже позитивний сигнал: відновлено нормандський формат переговорів, який є найбільш вагомим механізмом для розгляду імплементації Мінських домовленостей", - сказав представник президента.

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Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня лідери країн «нормандської четвірки» (Україна, Німеччина, Франція та Росія) затвердили німецькі та французькі пропозиції щодо основи «дорожньої карти» виконання Мінських угод.

«Українська пропозиція була спочатку підтримана нашими німецькими та французькими партнерами та на сьогоднішній день німецькі та французькі пропозиції щодо основи «дорожньої карти» були затверджені «нормандським форматом», - заявив Порошенко на прес-конференції за результатами переговорів.