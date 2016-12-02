Президенти України та Польщі домовились спільними зусиллями відновлювати історичну правду

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час спільної прес-конференції з президентом Польщі сьогодні у Варшаві.

«Я можу наголосити і підтримати рішення президента щодо ініціації спільного рішення про пошук людей, які свого часу внесли величезний внесок в рятування поляків та українців. Ми дали відповідні інструкції міністрам закордонних справ. Я сподіваюся на найближчому форумі істориків ми започаткуємо цю ініціативу при повній підтримці президентів обох держав», - заявив Порошенко.

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«Водночас ми домовилися про координацію наших дій щодо того, щоб зробити наші народи ближчими, відновити історичну правду, і домовились, що це справа істориків, а не політиків, і надзвичайно важливо, щоб ми з вами рухалися вперед до європейського майбутнього України, вперед шляхом реформ, вперед щодо припинення війни і повної імплементації Мінських угод, і дуже дякую за таку потужну підтримку України, яка була продемонстрована сьогодні і демонструється завжди», - підкреслив Порошенко.