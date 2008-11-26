Тимошенко розкусила причину «істерики» навколо Нафтогазу

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що «політичну бурю» навколо роботи НАК «Нафтогаз України» піднімають політики України найвищого рівня з метою зберегти «РосУкрЕнерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам після засідання Кабінету Міністрів.

“Те, що сьогодні піднімають політичну бурю навколо роботи НАК «Нафтогаз України», пов`язано з тим, що зараз робиться остання спроба всіма зацікавленими політиками України на найвищому рівні зберегти «РосУкрЕнерго», і від цього така істерія», - сказала прем`єр.

“Я хочу сказати всім цим високопосадовцям, щоб вони не метушилися. Їм не вдасться зберегти корупцію в газовій сфері, і ми доведемо цю справу до логічного кінця, незважаючи на ту інформаційну істерику, яку ці високопоставлені посадовці підняли в країні. Ми зробимо свою справу, і зробимо її чесно», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що з приходом її уряду корупція, яка панувала в Україні в системі забезпечення природним газом, закінчилася. «І більше ті корупціонери, які підтримуються у високих коридорах і яких фінансують певні політичні рухи, фінансуватися не будуть. Це я просто всіх попереджаю, хто сьогодні так активно займається процесом дискредитації НАК «Нафтогаз» і уряду», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.