Депутат Європарламенту прогнозує наступного тижня голосування за безвізовий режим для українців

Про це вона повідомила у Twitter.

"Нарешті домовленість щодо механізму призупинення. Таким чином, ми можемо наступного тижня проголосувати за безвізовий режим для грузинів та українців", – заявила Пірі.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Петро Порошенко заявив, що у Європейському Союзі знайшли компроміс щодо процедури призупинення безвізових режимів із третіми країнами.

Високопосадовці ЄС заявляли, що скасування віз для українських громадян не відбудеться до того часу, поки не буде затверджений механізм тимчасового призупинення безвізових режимів із третіми країнами.

Раніше в анонсі Європейського парламенту щодо засідань комітетів, які відбудуться цього тижня, говорилося, що в разі досягнення домовленостей на наступному раунді обговорення механізму тимчасового припинення дії безвізового режиму ЄС із третіми країнами, яке пройде 7 грудня, профільний комітет Європейського парламенту (LIBE) буде готовий проголосувати за це рішення вже наступного дня.