Порошенко: компроміс щодо механізму призупинення "безвізу" знайдено, слово за Радою ЄС

Про це він написав у Facebook.

«Обнадійливі новини з Брюсселя за результатами моїх постійних контактів з лідерами ЄС. Компроміс щодо механізму призупинення безвізу знайдено. Тепер слово за Радою ЄС на рівні послів та Європарламентом», - написав президент.

Він додав, що тримає це питання під особливою увагою.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Європейський Союз на рівні Комітету постійних представників країн - членів ЄС (COREPER) погодив скасування віз для українців.

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Водночас у ЄС заявили, що запровадження безвізового режиму між ЄС і Україною можливе після затвердження в Євросоюзі механізму його призупинення.

На 7 грудня було заплановано черговий раунд міжінституційних переговорів між Радою ЄС, Європарламентом та головуючою в ЄС країною щодо механізму тимчасового призупинення безвізового режиму.

На сайті Європарламенту орієнтовною датою розгляду прийняття в першому читанні механізму реагування на міграційні виклики в ЄС визначено 18 січня 2017 року. Мова йде про введення процедури зупинення візових режимів з третіми країнами, громадяни яких звільнені від візових вимог.