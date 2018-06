Інституції ЄС знайшли компроміс щодо механізму призупинення "безвізу": питання сьогодні розгляне Комітет Європарламенту

Комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) сьогодні, 8 грудня, розгляне питання затвердження механізму призупинення безвізового режиму з країнами третього світу.

Питання призупинення «безвізу» було внесено до порядку денного минулого тижня.

Після затвердження механізму комітетом, наступним кроком є голосування на пленарному засіданні Європарламенту.

Варто зазначити, що переговори між Європейським парламентом та Радою послів ЄС щодо так званого механізму призупинення безвізового режиму із країнами третього світу, які відбули вчора, 7 грудня, пізно ввечері, завершилися успішно.

Про це у своєму Twitter написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Білий дим! Є угода між Європарламентом та Радою по механізму призупинення", – написав він.

