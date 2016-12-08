Інституції ЄС знайшли компроміс щодо механізму призупинення "безвізу": питання сьогодні розгляне Комітет Європарламенту

Комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) сьогодні, 8 грудня, розгляне питання затвердження механізму призупинення безвізового режиму з країнами третього світу.

Питання призупинення «безвізу» було внесено до порядку денного минулого тижня.

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Після затвердження механізму комітетом, наступним кроком є голосування на пленарному засіданні Європарламенту.

Варто зазначити, що переговори між Європейським парламентом та Радою послів ЄС щодо так званого механізму призупинення безвізового режиму із країнами третього світу, які відбули вчора, 7 грудня, пізно ввечері, завершилися успішно.

Про це у своєму Twitter написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Білий дим! Є угода між Європарламентом та Радою по механізму призупинення", – написав він.

White smoke! There is an agreement between EP and council on the suspension mechanism! #Ukraine#Georgia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 7 декабря 2016 г.

В той же час цю інформацію підтвердив на своїй сторінці у Twitter президент України Петро Порошенко.

«Компроміс щодо механізму призупинення безвізу знайдено. Тепер слово за Радою ЄС на рівні послів та Європарламентом», - написав глава держави.

Нагадаємо, офіційний сайт Європейського парламенту опублікував попередні дати розгляду механізму призупинення безвізового режиму. За даними служб ЄС, це може відбутися 18 січня 2017 року. Як повідомляється на сайті ЄП, на січневій сесії євродепутати планують розглянути відповідний регламент 2016/0142(COD) у першому читанні.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія запропонувала Європарламенту і Раді ЄС скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданою Єврокомісією в грудні минулого року. В ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна виконала всі критерії в рамках плану дій щодо візової лібералізації. Європейський Союз на рівні Комітету постійних представників країн - членів ЄС (COREPER) схвалив позицію Ради ЄС на переговори щодо безвізового режиму для України, погодившись з пропозицією Європейської комісії надати такий режим.

Остаточне рішення має бути затверджена Європейським парламентом і Радою ЄС після проведення міжінституційних переговорів. Раніше президент Порошенко висловив сподівання, що Україна отримає рішення про скасування віз до саміту Україна-ЄС 24 листопада. У той же час у ЄС заявили, що введення безвізового режиму між ЄС і Україною можливо після затвердження в Євросоюзі механізму його зупинення.