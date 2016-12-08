Штайнмайєр: за відсутності політичної волі сторін жодна місія не забезпечить "режим тиші" на Донбасі

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Німеччини у Twitter.

"Міністр закордонних справ Штайнмаєр стосовно східної України: якщо політична воля відсутня, жодна місія не матиме змоги забезпечити дотримання режиму припинення вогню, незважаючи на її чисельність", - зазначили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада за підсумками переговорів глав МЗС "нормандського формату" у Мінську міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що згоди про виведення російських військ з окупованої території Донбасу немає, Україна наполягає на запровадженні поліцейської озброєної місії.

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зазначив, що про воєнізовану місію ОБСЄ на сході України «ніхто не думає», «питання вже не актуальне».

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3 листопада спеціальний представник федерального уряду Німеччини з питань головування в ОБСЄ 2016 року та координатор міжсуспільного співробітництва з Росією, Центральною Азією та країнами «Східного партнерства» Гернот Ерлер заявив, що Україна пропонує, щоб до поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі увійшло 18-20 тис. осіб.

Представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ольга Айвазовська наголошувала, що річний бюджет озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі може становити не менш як 1 млрд євро на рік.