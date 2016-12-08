Клімкін розповів, як на останній зустрічі у Мінську Лавров "довів" глав МЗС Німеччини та Франції

Те, що відбувається сьогодні з боку Росії, - це свідоме затягування часу, заявив ТСН очільник українського зовнішньополітичного відомства.

"Ми прекрасно розуміємо, що Росія тягне час, щоб подивитися на позицію нової американської адміністрації. Росія тягне час, оскільки сподівається на послаблення європейської солідарності. І, звичайно, Росія сподівається і надалі дестабілізувати Україну", - наголосив Клімкін.

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При цьому, за його словами, на останній зустрічі міністрів у Мінську в "нормандському форматі" Лавров довів не тільки Штайнмайєра, але й Жан-Марка Еро до такого стану, коли їм уже дійсно важко було продовжувати будь-яку розмову.

"Ми не могли говорити навіть про гуманітарний доступ. Тільки Лавров казав, що це "певний мікроменеджмент". Постачання води - це теж мікроменеджмент. Так кожне питання можна назвати мікроменеджментом! Хоча це запитання, які якраз стосуються людей", - висловив обурення глава МЗС України.

Раніше міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що для вирішення кризи на Донбасі необхідно перейти до прямих переговорів Києва з так званою владою "Д/ЛНР".