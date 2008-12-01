Ющенко визначився зі своїм кандидатом на посаду голови ВР
14:14, 01 грудня 2008Політика
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Президент зустрівся з фракцією
|Іван Плющ
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат від фракції Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО, інформуючи про підсумки сьогоднішньої зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з депутатами від НУ-НС.
За словами О.ОМЕЛЬЧЕНКА, кандидатуру І.ПЛЮЩА на посаду спікера підтримала більшість депутатів фракції, а також Президент.
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