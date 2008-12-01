Ющенко визначився зі своїм кандидатом на посаду голови ВР

Фракція «Наша Україна – Народна самооборона” висуне кандидатуру Івана ПЛЮЩА на посаду голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат від фракції Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО, інформуючи про підсумки сьогоднішньої зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з депутатами від НУ-НС.

За словами О.ОМЕЛЬЧЕНКА, кандидатуру І.ПЛЮЩА на посаду спікера підтримала більшість депутатів фракції, а також Президент.