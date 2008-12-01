Наша Україна і Народна Самооборона домовились

Фракція «Наша Україна - Народна самооборона» сьогодні проведе консультації з іншими політичними силами щодо підтримки кандидатури Івана ПЛЮЩА на посаду голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам член фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ після зустрічі фракції з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Він наголосив, що сьогодні фракція ухвалила принципове рішення щодо консолідованого голосування по всіх питаннях, які розглядатимуться у парламенті.

Р.ЗВАРИЧ висловив переконання, що фракція НУ-НС буде відтепер голосувати у Верховній Раді одностайно. У цьому контексті фракція підтримуватиме на посаду спікера виключно кандидатуру І.ПЛЮЩА.

«Жодну іншу кандидатуру ми підтримувати не будемо, і за нечлена нашої фракції ми не віддамо жодного голосу», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Він повідомив, що кандидатура І.ПЛЮЩА була схвалена після тривалого обговорення.

За словами Р.ЗВАРИЧА, цю кандидатуру підтримала переважна більшість членів фракції, і лише 5 присутніх на засіданні проголосували проти, а 5 членів фракції - утримались.

«Це означає, що ми висуваємо кандидатуру І.ПЛЮЩА. Зараз ми будемо проводити переговори з іншими фракціями на предмет отримання їх підтримки. І, виходячи з першого принципового рішення (щодо консолідованого голосування – УНІАН), я сподіваючись, що 72 голоси нашої фракції будуть віддані за І.ПЛЮЩА», - сказав він.

У свою чергу, представник «Народної самооборони», член фракції НУ-НС Кирило КУЛИКОВ підтвердив УНІАН, що сьогодні у ході зустрічі з Президентом члени фракції домовились про консолідоване голосування.

«Я сподіваюсь, що відтепер будуть ухвалюватись консолідовані рішення по всіх питаннях. Це перший раз, коли приймались рішення спільно, і якщо є якась партійна дисципліна, то вона має бути», - сказав К.КУЛИКОВ.