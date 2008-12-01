Держсекретар США: не можна зрізати кути в процесі приєднання до НАТО

Україні та Грузії ще потрібно пройти "довгий шлях", перш ніж вони зможуть стати членами НАТО.

Про це заявила сьогодні держсекретар США Кондоліза РАЙС на прес-конференції за підсумками її переговорів з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом МІЛІБЕНДОМ, передає ІТАР-ТАСС.

“Не можна зрізати кути в процесі приєднання до НАТО", - наголосила вона.

Сьогодні ж К.РАЙС вилетить до Брюсселя, де завтра відкривається дводенне засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Питання про відносини Північноатлантичного альянсу з Києвом і Тбілісі входить до порядку денного зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, на Бухарестському саміті НАТО була прийнята декларація, в якій сказано, що Україна і Грузія в майбутньому стануть членами Альянсу. Водночас у документі не зазначено якихось термінів.

24 листопада посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР заявив, що Сполучені Штати вважають надання Україні Плану дій з отримання членства в НАТО неактуальним і шукають інші шляхи для надання можливості цим країнам вступу до Альянсу.

Своєю чергою газета New York Times повідомила, що США почали дипломатичну кампанію в Європі, закликаючи країни-члени НАТО запропонувати Україні та Грузії членство в Альянсі без проходження тривалої процедури отримання ПДЧ і виконання багатьох вимог.

За даними видання, заступник держсекретаря США Деніел ФРІД 25 листопада заявив у Вашингтоні, що міністри закордонних справ країн-членів НАТО можуть обговорити питання вступу України та Грузії до Альянсу через інші інструменти, а не через отримання ПДЧ.

Франція, Німеччина, Норвегія, Іспанія, Італія та ще чотири країни висловилися проти цієї ідеї на зустрічі в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі у вівторок, 25 листопада.