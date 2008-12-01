У Ющенка назвали умову підписання держбюджету-2009

18:36, 01 грудня 2008
Політика
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Єхануров має залишитися задоволений

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не підпише Державний бюджет на 2009 рік при збереженні старих параметрів фінансування армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прес-секретар Ірина ВАННИКОВА на брифінгу для преси, анонсуючи участь В.ЮЩЕНКА в урочистих заходах, присвячених Дню Збройних Сил України, які відбудуться в п’ятницю, 5 грудня.

Прес-секретар наголосила, що В.ЮЩЕНКО вважає питання безпеки і оборони України мають бути деполітизовані. Він бачить першочерговим завданням уряду в цій сфері збільшення видатків на утримання армії у державному бюджеті-2009.

Ці видатки мають бути приведені у відповідність до європейських стандартів.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав уряд відкликати проект державного бюджету на 2009 рік з Верховної Ради і почати підготовку іншого проекту бюджету.

12 листопада прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд відкликає з парламенту проект держбюджету на 2009 рік.

Згідно з цим проектом бюджету, на потреби Міноборони було заплановано виділити 17,4 млрд. грн. Натомість, запит військового відомства, який підтримала РНБО, становить 32,4 млрд. грн.

 

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