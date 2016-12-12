Експерт розповів, як Києву потрібно вибудовувати відносини з адміністрацією Трампа

Про це в інтерв'ю Ліга.Новости розповів Джеймс Шерр, асоційований науковий співробітник Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House.

"Трамп - не проект Росії. Звичайно, це перший післявоєнний президент США, який говорить, що те, що відбувається в Європі, прямо нас не стосується, тому навіщо потрібно на цьому фокусуватися", - зазначив Шерр.

У той же час Трамп, продовжив Шерр, відданий повномасштабному відродженню американських військових сил, модернізації ядерних сил і поширення впливу США на ринку енергоносіїв. З упевненістю можна сказати, що це не те, чого хоче Путін.

Читайте такожНа Трампа чекає "стіна протидії" в Конгресі, якщо він "здасть" Україну Путіну – сенатор

"Нещодавно Трамп зробив деякі призначення у майбутній адміністрації. Частина призначених - це люди, які вірять дуже твердо в російсько-американську сердечну згоду, наприклад, радник з національної безпеки Майкл Флінн, інша частина - люди, які бачать у Росії американського супротивника, і хочуть щось зробити з цим", - заявив експерт.

"Таким чином, потрібно дивитися, яку форму прийме нова адміністрація США. Україні потрібно ідентифікувати - хто можливий друг, потім потрібно навчитися взаємодіяти з цими людьми. Україна повинна розуміти, що правила, які були прийняті у минулому, не обов'язково будуть діяти тепер. Україна повинна прийняти нові правила і навчитися їх використовувати на свою користь", - наголосив Шерр.

Раніше Шерр заявив, що Будапештський меморандум не міг запобігти війні в Україні.