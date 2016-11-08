МЗС України: Репресивна машина в окупованому Криму набирає обертів з метою знищення кримських татар

Про це в Twitter повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.

"Репресивна машина в окупованому Криму набирає обертів. Знищення корінного народу Криму - її основна мета", - написала вона.

Як повідомив у Twitter російський адвокат Микола Полозов, сьогодні в окупованому Криму відбудється чергове судове засідання в справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

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Адвокат повідомив, що першим свідком від сторони звинувачення сьогодні на суді є колишній співробітник Міністерства внутрішніх справ України, який має прізвище Шишкін та зараз служить російським поліцейським.

Ще одним свідком від сторони обвинувачення є Юрій Гуляєв, який у лютому 2014 року був охоронцем сепаратиста Сергія Аксьонова. "Нині співробітник позавідомчої охорони", - додав адвокат.

Окрім того, раніше інший російський адвокат Марк Фейгін повідомив, що "Полозова видавлюють із Криму, як небажаного захисника кримських татар".

Зокрема, Полозов також заявляв, що захищає заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова. "Слідчий ФСБ хоче допитати мене у якості свідка, позбавивши процесуального статусу захисника", - наголошував Полозов.

Як повідомляв УНІАН, Чийгозу інкримінують "організацію та участь у масових заворушеннях біля стін кримського парламенту 26 лютого 2014 року". Його було взято під варту 29 січня 2015 року. Арешт неодноразово подовжували, востаннє – до 8 січня.

25 жовтня адвокат Чийгоза Микола Полозов повідомив, що суд уже встановив графік засідань на листопад. "Процес йтиме більш інтенсивно – чотири дні на тиждень замість трьох. Дати засідань у справі Чийгоза в листопаді: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 і 01.12", - зазначив він. Полозов не виключає, що прискорення судового процесу пов’язане з бажанням російської влади винести вирок саме до 26 лютого.