Голову парламенту можна обрати вже сьогодні

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО сподівається, що вже цього тижня буде обрано нового голову парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора журналістам.

«Програма мінімум - протягом тижня, програма максимум – завтра», - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, обрання голови Верховної Ради буде означати, що у парламенті є згода на реалізацію спільного плану захисту України від економічної кризи.

Водночас, зауважив віце-спікер, мову про конкретну особу на посаду голови ВР вести недоцільно, оскільки все залежатиме від формату об’єднання.

«Якщо це буде формат чотирьох з половиною фракцій, то це буде один голова, якщо формат трьох чи двох, то це ще інший», - сказав М.ТОМЕНКО.