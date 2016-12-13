На Вінниччині пройшли перші вибори в 7 об’єднаних територіальних громадах

Як повідомляє прес-служба Вінницької ОДА, за підсумками виборів відбулась прес-конференція за участю першого заступника голови облдержадміністрації Андрія Гижка, начальника управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції України у Вінницькій області Ігоря Слободянюка, координатора громадського спостереження ГМ ОПОРА Наталі Величко, представника комітету виборців України Владислава Теленя.

"На 8 годину ранку в нас відкрились всі дільниці. Коли ми говоримо про місцеві вибори, особливо те що стосується сільської території, це явище вже стало постійним, нажаль, коли намагаються голосувати без паспортів. Тому з цим явищем приходилось боротись на рівні кожної громади", - зауважив Гижко.

В свою чергу представник поліції повідомив, що вибори пройшли без порушень.

Андрій Гижко зазначив, що явка виборців у Вінницькій області склала 23,49%. Найбільшу явку під час проведення виборів зафіксовано в Сокиринецькій об’єднаній територіальній громаді – 65,27%, Мельниківська сільська об’єднаній територіальній громаді – 67,37%, Райгородська сільська об’єднаній територіальній громаді – 66,88%.

Координатор громадського спостереження ГМ ОПОРА зазначає, що у Вінницькій області працювало 5 довготермінових спостерігачів протягом 1,5 місяців. В кожній громаді в день виборів працювали 7 мобільних груп. Зафіксовані порушення були не системні і не вплинули на результати виборів.

Щодо переможців виборів, то за попередніми результатами:

Джулинська територіальна громада – Петро Швець (за підтримки БПП "Солідарність");

Сокиринецька територіальна громада – Лариса Мельничук (самовисуванець);

Дашівська територіальна громада – Сергій Тітаренко (самовисуванець);

Ковалівська територіальна громада – Віктор Верховод (самовисуванець);

Мельниківська територіальна громада – Олександр Лисько ((за підтримки БПП "Солідарність");

Райгородська територіальна громада – Костянтин Махиня (за підтримки БПП "Солідарність");

Шпиківська територіальна громада – Микола Крисько (самовисуванець).