Чубаров: Крим після окупації Росією покинули близько 50 тисяч людей, і це тільки за обережними підрахунками
Голова Междлісу кримських татар, народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Рефат Чубаров заявляє, що Крим після окупації Російською Федерацією покинули близько 50 тис. осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час щорічної зустрічі з главами іноземних дипломатичних представництв, міжнародних структур та організацій в Україні, яку організував Меджліс кримськотатарського народу.
«Правда полягає в тому, що будь-які заклики, заяви і вимоги міжнародних організацій на адресу Росії залишаються без адекватного реагування», – сказав Чубаров.
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«За обережними підрахунками, Крим із моменту російської окупації покинули близько 50 тисяч осіб. З них половина – кримські татари», – заявив він.
«Ми не можемо допомогти цим людям ані з працевлаштуванням, ані з житлом, але ми намагаємося максимально сприяти їх самоорганізації», – сказав Чубаров.
За його словами, створено десятки різних громадських організацій, які об’єднують людей за інтересами і прагненнями.