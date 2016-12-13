Чубаров: Крим після окупації Росією покинули близько 50 тисяч людей, і це тільки за обережними підрахунками

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час щорічної зустрічі з главами іноземних дипломатичних представництв, міжнародних структур та організацій в Україні, яку організував Меджліс кримськотатарського народу.

«Правда полягає в тому, що будь-які заклики, заяви і вимоги міжнародних організацій на адресу Росії залишаються без адекватного реагування», – сказав Чубаров.

Читайте такожУ Мінську не обговорюється законопроект про вибори на Донбасі - Геращенко

«За обережними підрахунками, Крим із моменту російської окупації покинули близько 50 тисяч осіб. З них половина – кримські татари», – заявив він.

«Ми не можемо допомогти цим людям ані з працевлаштуванням, ані з житлом, але ми намагаємося максимально сприяти їх самоорганізації», – сказав Чубаров.

За його словами, створено десятки різних громадських організацій, які об’єднують людей за інтересами і прагненнями.