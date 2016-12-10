Прокуратура АРК відкрила справи через порушення прав людей на окупованому півострові

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, про це прокурор АРК Гюндуз Мамедов поінформував генерального прокурора Юрія Луценка. Зустріч відбулась напередодні Міжнародного дня прав людини за участі уповноваженого президента України у справах кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва та юриста Української Гельсінської спілки з прав людини Дар’ї Свиридової. На зустрічі обговорювалась ситуація щодо дотримання прав людини на території окупованої Автономної Республіки Крим.

Мамедов доповів, що було створено реєстр даних громадян, чиї права обмежуються у зв’язку з їхніми політичними переконаннями, етнічним та релігійним походженням. За попередніми підрахунками, до реєстру внесено прізвища 88 осіб, за кожним випадком прокуратурою АР Крим зареєстровано кримінальне провадження та ведеться розслідування.

Він висловив сподівання, що вже на початку наступного року справи щодо посадових осіб за неправосудні рішення, за переслідування українців будуть направлено до судів.

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Луценко доручив Мамедову створити на офіційному сайті прокуратури АР Крим відкритий реєстр справ щодо порушення прав людини і надати людям можливість надсилати відому їм інформацію про такі порушення.

Водночас Джемілєв зазначив, що на території АР Крим окупанти вживають заходів щодо зміни демографічної ситуації. Він додав, що, відповідно до ст. 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, зазначені дії кваліфікуються як воєнний злочин.

Луценко, своєю чергою, зазначив, що доповідав з даного питання у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, і зауважив, що вся інформація була сприйнята в МКС з дуже високою зацікавленістю.