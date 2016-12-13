Савченко зустрічалася з радником голови СБУ напередодні та після розмови з лідерами бойовиків – ЗМІ

Про це DT.UA повідомили два непов'язані між собою джерела в АП та СБУ

Як з'ясувалося, в переговорах з бойовиками також брав участь близький до Віктора Медведчука керівник ГО "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, який займається звільненням заручників.

За словами співрозмовників, перша зустріч Савченко з Тандітом відбулася 6 грудня, цього ж дня Рубан зустрічався з керівником центру АТО щодо пошуку та звільнення заручників, полковником СБУ Юрієм Качановим. 7 грудня Савченко та Рубан зустрічалися з ватажками бойовиків Олександром Захарченка та Ігорем Плотницьким, а 8 грудня, після повернення з Мінська, Савченко знову зустрілася з Тандітом.

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Джерела DT.UA висловлюють думку, що, українська влада намагається залучити Савченко до переговорів по врегулюванню конфлікту в Донбасі, але приховує це. "Під час переговорів Савченко та Рубана з бойовиками йшлося не стільки про звільнення заручників, скільки про шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі. Акцент був зроблений на політичний процес", - зазначили співрозмовники.

Як повідомляли ЗМІ, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що Савченко не попереджала СБУ про свою поїздку до Мінська для зустрічі з ватажками бойовиків.