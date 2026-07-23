РФ вдарила п’ятьма КАБами по Запоріжжю: постраждали майже два десятки людей (фото)

Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку та медзаклад.

Сьогодні російські військові завдали удару керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю, пошкоджено багатоповерхівку, є багато постраждалих. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"П'ять КАБів наприкінці робочого дня ворог скинув на житлові квартали – точно знаючи, що постраждають цивільні", - заявив він.

За інформацією Федорова, внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та приватний медзаклад. Медична допомога знадобилася 18-ти постраждалим.

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Також він заявив, що ударом було пошкоджено багатоповерхівку, під завалами якої можуть бути люди. Згодом очільник ОВА уточнив, що інформація про людей під завалами наразі не підтвердилась.

Як повідомляє Запорізька обласна прокуратура, крім багатоповерхівок та медцентру, пошкоджень зазнали непрацюючий заклад освіти та промислова інфраструктура. Також понівечено автомобілі.

Серед поранених - 13-річна та 17-річна дівчата.

Правоохоронцями розпочато розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Інші атаки на Запоріжжя

Армія РФ продовжує тероризувати Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Так, 21 липня КАБи вдарили по житлових кварталах обласного центру, виникли пожежі. Внаслідок атаки по місту загинули троє людей, понад десять було поранено. Російські авіабомби забрали життя 67-річної жінки та чоловіків 62 та 49 років.

20 червня Росія запустила по Запоріжжю дев'ять авіабомб. Тоді загинули п’ятеро людей, понад десять дістали поранень.

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