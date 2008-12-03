Райс: Рада НАТО не обговорювала ПДЧ для України і Грузії

Державний секретар США Кондоліза РАЙС зазначає, що питання надання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО Україні та Грузії не обговорювалося на засіданні Ради Північно-Атлантичного Альянсу на рівні міністрів закордонних справ 2 грудня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це вона заявила на прес-конференції після першого дня засідання Ради.

Водночас Держсекретар США наголосила, що питання майбутнього членства у НАТО для цих країн вже вирішено.

«Бухарест встановив чіткі рамки», - сказала К.РАЙС.

Вона також висловила переконання у тому, що всі країни-члени НАТО готові об`єднатися і допомагати Україні та Грузії у розвитку демократії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністри закордонних справ країн-членів НАТО вирішили посилити співпрацю з Україною та Грузією без надання їм ПДЧ.