Для президента Польщі куплять новий літак - Ту-154 поламався

Польський уряд планує придбати новий літак для Президента Польщі після того, як Ту-154 поламався під час тижневого візиту Леха КАЧИНСЬКОГО до країн Азії, що розпочався 30 листопада.

Як повідомляє TVN24, намір придбати новий літак озвучив польський прем’єр Дональд ТУСК.

«Після повернення Президента, можливо, приймемо рішення про пришвидшену процедуру купівлі нового літака», - сказав Д.ТУСК на прес-конференції.

Прем’єр зауважив, що уряд не планує купувати суперсучасний літак, а такий, який би гарантував безпеку Президенту.

У свою чергу глава канцелярії польського Президента Пьотр КОВНАЦЬКИЙ позитивно оцінив заяву прем’єра. «Схиляю голову перед швидким рішенням прем’єра. Воно правильне»,- сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня двадцятиградусний мороз у Монголії, куди Л.КАЧИНСЬКИЙ прибув в рамках свого азійського турне, вивів з ладу президентський літак Ту-154.

Через поломку польський Президент був змушений скористатись чартерним рейсом для того, аби продовжити свій візит у Японії.

За повідомленнями деяких ЗМІ, Польща може продати президентський Ту-154 українцям, які нібито потенційно зацікавлені у цьому.