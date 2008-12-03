Для президента Польщі куплять новий літак - Ту-154 поламався
Туск прийняв швидке рішення
Польський уряд планує придбати новий літак для Президента Польщі після того, як Ту-154 поламався під час тижневого візиту Леха КАЧИНСЬКОГО до країн Азії, що розпочався 30 листопада.
|Дональд ТУСК
«Після повернення Президента, можливо, приймемо рішення про пришвидшену процедуру купівлі нового літака», - сказав Д.ТУСК на прес-конференції.
Прем’єр зауважив, що уряд не планує купувати суперсучасний літак, а такий, який би гарантував безпеку Президенту.
У свою чергу глава канцелярії польського Президента Пьотр КОВНАЦЬКИЙ позитивно оцінив заяву прем’єра. «Схиляю голову перед швидким рішенням прем’єра. Воно правильне»,- сказав він.
Як повідомляв УНІАН, 2 грудня двадцятиградусний мороз у Монголії, куди Л.КАЧИНСЬКИЙ прибув в рамках свого азійського турне, вивів з ладу президентський літак Ту-154.
Через поломку польський Президент був змушений скористатись чартерним рейсом для того, аби продовжити свій візит у Японії.
За повідомленнями деяких ЗМІ, Польща може продати президентський Ту-154 українцям, які нібито потенційно зацікавлені у цьому.